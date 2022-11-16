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Байден: ракеты упали в Польше из-за ПВО Украины

rus.tvnet.lv
Байден: ракеты упали в Польше из-за ПВО Украины
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Президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что к случившемуся в Польше привела система ракетной противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило агентство Reuters.

Еще ранее Байден говорил, что, по его информации, эти ракеты не были запущены с территории России.

"Не хочу говорить этого, прежде чем мы проведем полное расследование, но с точки зрения ее траектории маловероятно, что она была запущена из России, но посмотрим", - сказал Байден несколько часов назад.

Напомним, что во вторник вечером поступили сообщения о том, что две ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.

В Польше было созвано чрезвычайное заседание правительства и органов нацбезопасности.

По данным польских СМИ, две ракеты упали в городе Пшеводув, расположенном на границе с Украиной. Радиостанция Radio Zet сообщила, что ракеты попали в зерносушилку.

Во вторник Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, выпустив около 100 ракет.

Глава офиса президента Украины: только Россия несет ответственность

Откуда именно прилетела ракета, упавшая в Польше во вторник вечером и унесшая две жизни, пока не известно. Однако ответственность за эту трагедию в любом случае несет Москва, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Его слова приводит Русская служба BBC. "Умысел, средства исполнения, риски, эскалация - все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами.

Потому что, когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", - сказал Подоляк.

"Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики: только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах", - добавил он.

Подоляк призвал западные страны наконец "закрыть небо" над Украиной (то есть ввести запрет на любые полеты над территорией страны), о чем украинцы просят с начала войны.

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Европе пора закрыть небо над Украиной. В том числе и для ее собственной безопасности", - уверен Подоляк.

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