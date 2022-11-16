Байден: ракеты упали в Польше из-за ПВО Украины

Его слова приводит Русская служба BBC. "Умысел, средства исполнения, риски, эскалация - все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами.

Потому что, когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием, трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств", - сказал Подоляк.

"Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики: только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах", - добавил он.

Подоляк призвал западные страны наконец "закрыть небо" над Украиной (то есть ввести запрет на любые полеты над территорией страны), о чем украинцы просят с начала войны.

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Европе пора закрыть небо над Украиной. В том числе и для ее собственной безопасности", - уверен Подоляк.