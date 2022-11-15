Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упала ракета. Погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочное совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В Латвии правительство провело экстренное заседание. А президент Польши и генсек НАТО сделали заявление. RUS TVNET собирал все главные новости по теме.
Архив ⟩ В Польше упала ракета; президент Дуда и генсек НАТО сделали заявление. Главное
Ракета упала на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным польских СМИ, ракета попала в зерносушилки, погибли два человека. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
Одним из первых данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но и приземлились на территории НАТО в Польше", - написал министр.
My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.— Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022
В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сделал заявление, где не стал подтверждать информацию о ракетном ударе, а попросил подождать: "В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать совещание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Информация, которая будет представлена в комитете, позже, если это будет возможно, в максимальной степени будет доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию".
Правительство Польши провело брифинг после заседания Совета национальной безопасности страны, где подтвердило, факт взрыва, в результате которого погибли двое граждан Польши.
Польша рассматривала возможность задействовать 4-ю статью НАТО, но позже отказалась от этого.
Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, страны-члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью.
Позже президент Польши Анджей Дуда выступил с речью, где заявил, что НАТО находится в состоянии боевой готовности. Также он добавил, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежит ПВО Украины. По его словам, это было "несчастным случаем". Он считает, что это был единичный случай, признаков повторения инцидента нет.
Распорядок дня на саммите G20 пришлось спешно менять, а лидеры "Большой семерки" собрались на экстренную встречу.
По итогам этой встречи, лидеры стран НАТО и "Большой семерки" выпустили совместное заявление. В нем они осудили "варварские ракетные удары, нанесенные во вторник Россией по украинским городам и гражданской инфраструктуре".
"Мы вновь выражаем нашу непреклонную поддержку Украине и украинскому народу перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также нашу сохраняющуюся готовность привлечь Россию к ответственности за ее бесстыдные атаки на украинское население", - говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры G7 и НАТО предложили оказать всю необходимую поддержку Польше. "Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине", - сказано в совместном заявлении.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш провел экстренное заседание правительства, на котором подчеркнул, что службы Латвии следят за развитием и расследованием событий, произошедших в Польше.
"Я считаю, что важно выяснить, что произошло. Понять, что ситуация с безопасностью в Латвии является неизменной. В Латвии все готовы реагировать, если это необходимо", - успокоил население Латвии Кришьянис Кариньш.
В среду днем, 16 ноября, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что к случившемуся в Польше привела система ракетной противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что взрыв в Польше, скорее всего, был результатом действий ПВО Украины.
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