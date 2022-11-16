Мать не забрала своего ребенка из детсада, директору пришлось просить помощи у полиции

Прибыв в детский сад, полицейские встретили директора учреждения и мальчика. Директор пояснила, что после закрытия учреждения за ребенком никто не явился и это не первый случай, когда его оставили в детском саду по окончании рабочего времени.

Директор несколько раз пыталась связаться с матерью ребенка, но у нее выключен телефон.

С утра мальчика в детский сад привез дедушка, но у детсада не было контактной информации бабушек и дедушек, а отец не жил с ребенком.

Во время разговора позвонила бабушка мальчика, которая спросила, находится ли ребенок в детском саду, и объяснила, что она не знала о неявке матери за сыном. Было принято решение доставить ребенка к дедушке с бабушкой, где постоянно проживает как ребенок, так и его мать.

Полицейских с ребенком встретил дедушка. Полицейские отправились по их месту жительства, где встретили и бабушку, которая объяснила, что решила, что ребенка из детского сада забрала мать и они вместе отправились на футбольную тренировку. К тому же мать ребенка не была дома с вечера предыдущего дня.

Учитывая ситуацию, полиция оценит ответственность матери ребенка. Информация передана Рижскому сиротскому суду.