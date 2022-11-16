Фото ⟩ На Саркандаугаве установлены красочные домики для обмена книгами

В парке Саркандаугавы, в парке Озолайне и в сквере на улице Загеру (Zāģeru iela) на Саркандаугаве расположены шкафчики для обмена книгами, каждый из которых рисунками украсила иллюстратор Агия Стака.

Книжные домики на Саркандаугаве Фото: Пресс-фото

Рисунки вдохновлены ландшафтом и историей места - например, домик в сквере на улице Загеру украшен луговыми растениями и бабочками, так как год назад здесь был создан естественный городской луг.

Идея создания домиков обмена книгами была задумана и реализована Ассоциацией развития Саркандаугавы, проект был представлен и поддержан Рижской думой в конкурсе проектов, способствующих участию и сопричастности жителей к инициативам в микрорайонах. Этот проект действительно удался как выдающийся проект интеграции сообщества, поскольку первые две недели показали, что многокультурное сообщество Саркандаугавы очень активно использует и пополняет содержание книжных домиков, причем оборот книг удивительно высок.

Книжные домики на Саркандаугаве Фото: Пресс-фото

Литература всех жанров на латышском, русском и английском языках, а стереотип о том, что читатели интересуются самыми последними изданиями, на практике оказался неверным - люди также активно читают книги, изданные 30 и более лет назад. В дополнение к этому проекту на сайте можно ознакомиться с уже созданными в Латвии домиками книгообмена под открытым небом.

Карта не является полной, поэтому мы призываем людей отмечать недостающие места, так как это часто является частной инициативой. Подробнее о проекте читайте на сайте.

Галерея: Книжные домики на Саркандаугаве