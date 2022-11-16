Жители Екабпилса сообщают о насильнике в городе. Комментарий полиции

Пользователь соцсетей Угис пишет: "Девочки, девушки Екабпилса. Обо всей информации известно из полиции. В Екабпилсе мужчина примерно 30 лет - насильник. Первое изнасилование произошло на улице Земгалес, 15-летняя девочка. В прошлую среду примерно в 19 часов.

Второе - на улице Намеяс. Изнасилована десятилетняя девочка. Время неизвестно".

Фото: Скриншот поста в Facebook

Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, соответствует ли эта информация правде. "На данный момент Госполиция получила информацию об одном случае в Екабпилсе, когда уголовное преступление направлено против нравственности и половой неприкосновенности человека.

В четверг, 10 ноября, сотрудники управления Земгальского региона, получив эту информацию, начали уголовный процесс. В данный момент упомянутый уголовный процесс в полном объеме переняли сотрудники бюро криминальной полиции, осуществляются все необходимые действия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация не подтверждает публично прозвучавшую информацию о нескольких пострадавших, и у общественности нет основания для тревоги.

Больше информации о произошедшем Государственная полиция предоставит, как только это будет возможно, не вредя результатам расследования", - сообщила представитель Государственной полиции Даце Калниня.

Екабпилсский новостной портал Radio1.lv получил письма от нескольких встревоженных жителей, опасающихся по поводу безопасности своих детей в городе.

"В Facebook распространяется новость о возможном насильнике в Екабпилсе. Якобы уже два случая. Может быть это фейковые новости? Присоединяю скриншот новости. Может быть, у вашей службы есть возможность выяснить больше об этой ситуации?", - пишет жительница Ласма.