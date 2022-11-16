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В Валмиере машина сбила выскочившего на дорогу колясочника

rus.tvnet.lv
В Валмиере машина сбила выскочившего на дорогу колясочника
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Человек на инвалидной коляске. Иллюстративное фото
Человек на инвалидной коляске. Иллюстративное фото Фото: Pressmaster/Shutterstock

В Валмиере в результате столкновения с автомобилем пострадал мужчина, который на инвалидном кресле неожиданно выехал на проезжую часть, сообщает агентство LETA.

Во вторник в 19 часов в Валмиере, на улице Стацияс, женщина, управляя автомобилем Volvo, сбила мужчину в инвалидном кресле.

По предварительной информации, мужчина, не убедившись в безопасности пересечения проезжей части на инвалидном кресле, выехал на проезжую часть.

Пострадавшего в результате ДТП мужчину доставили в медучреждение. Полиция начала административный процесс.

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