В Валмиере машина сбила выскочившего на дорогу колясочника

Во вторник в 19 часов в Валмиере, на улице Стацияс, женщина, управляя автомобилем Volvo, сбила мужчину в инвалидном кресле.

По предварительной информации, мужчина, не убедившись в безопасности пересечения проезжей части на инвалидном кресле, выехал на проезжую часть.

Пострадавшего в результате ДТП мужчину доставили в медучреждение. Полиция начала административный процесс.