В Валмиере в результате столкновения с автомобилем пострадал мужчина, который на инвалидном кресле неожиданно выехал на проезжую часть, сообщает агентство LETA.
В Валмиере машина сбила выскочившего на дорогу колясочника
В Валмиере машина сбила выскочившего на дорогу колясочника
Во вторник в 19 часов в Валмиере, на улице Стацияс, женщина, управляя автомобилем Volvo, сбила мужчину в инвалидном кресле.
По предварительной информации, мужчина, не убедившись в безопасности пересечения проезжей части на инвалидном кресле, выехал на проезжую часть.
Пострадавшего в результате ДТП мужчину доставили в медучреждение. Полиция начала административный процесс.
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