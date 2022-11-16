Еврокомиссия предлагает включить Болгарию, Хорватию и Румынию в Шенгенскую зону

Еврокомиссия обратилась к Совету Европейского союза с просьбой принять необходимые решения для включения этих стран в Шенгенскую зону.

В Шенгенскую зону входят 22 государства-члена ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Уже в 2011 году Румыния и Болгария завершили процесс оценки для присоединения к Шенгенской зоне, но Совет ЕС откладывал принятие решения в течение 11 лет.

В декабре 2021 года Совет ЕС подтвердил, что Хорватия, присоединившаяся к ЕС в 2013 году, соответствует всем критериям для присоединения к Шенгенской зоне.

Ожидается, что правительства стран-членов ЕС проголосуют за прием трех стран в Шенгенскую зону на министерской встрече 8 декабря. Несколько стран выразили сомнения в прогрессе указанных стран в борьбе с организованной преступностью и решении проблем миграции.

От Болгарии, Хорватии и Румынии требовалось доказать, что они строго контролируют свои границы со странами, не входящими в Шенгенскую зону, ведут серьезную борьбу с трансграничной преступностью, способны обеспечить обмен информацией и имеют системы для приема лиц, ищущих убежища.