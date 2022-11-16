Передача: Отец пытался защитить ребенка от обидчиков, но попал в неприятности

Сын Иво учится во втором классе Рижской юглской средней школы. В сентябре родители заметили неприятные изменения в поведении ребенка. Мальчик пожаловался родителям, что ему делают плохо двое более старших мальчиков, которые регулярно вымогают у него деньги и шантажируют.

Родители дали сыну указание - в следующий раз, когда старшие потребуют деньги, надо сказать, что родители сейчас привезут. План сработал. "Приехал, мы с сыном подошли к нему, но он хотел убежать, увидев меня. Мы поймали его и хотели вести к директору школы", - рассказал передаче Иво.

Однако проходившая мимо женщина все увидела иначе - она утверждает, что взрослый мужчина избил ребенка. Была вызвана полиция, начато дело.

Если ребенок жаловался на насилие со стороны других детей, мужчина не мог заниматься самодеятельностью,

отмечает начальник отдела полиции порядка рижского участка "Тейка" Айвар Купетис.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: