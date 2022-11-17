Российские пропагандистские передачи прошлой недели свидетельствуют о том, что кремлевские идеологи действуют по старой проверенной схеме без каких-либо нововведений. А именно, главным событием, о котором рассуждал идеологический истэблишмент Кремля, стала, конечно же, потеря Херсона и отступление российской армии из этого украинского города. Посыл был очень похожим на те истории, которые тиражировались после отступления с территорий Харьковской области. Пропагандисты ни на минуту не поставили под сомнение правильность решения о выводе армии из Херсона, подчеркнув, что потеря лишь временная и в "тяжелые времена" армию ни в чем обвинять нельзя, потому что это равносильно чуть ли не измене.
За занавесом: россияне подают потерю Херсона как временную неудачу
Как и в случае с Харьковом, в связи с отступлением из Херсона были проведены параллели со Второй мировой войной: мол, за потерями в 1941 и 1942 годах последовали победы в 1944 и 1945.
Интересно, что на фоне продолжающейся клеветы на Запад заметно стихла риторика ядерных угроз. Даже самые воинственные пропагандисты уже не обещают в случае "смертельной угрозы" применить это смертоносное оружие. Можно лишь догадываться, что стало причиной подобного сбавления оборотов и какую роль в этом сыграла жесткая позиция США и Китая.
Что немного поменялось в риторике, так это призывы к обществу, в которых подчеркивается: людям необходимо изменить "гедонистический паттерн" и осознать, что все без исключения должны мобилизоваться на войну. Также раздаются весьма настойчивые обращения к бизнесменам с просьбами оказать финансовую помощь для покрытия нужд фронта.
Суровикин идет по стопам Суворова
Приглашенные на программы "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" гости все как один подчеркнули, что поддерживают решение генерала российской армии Сергея Суровикина об отступлении из Херсона и что это единственно верное решение, основанное на стремлении сохранить силы российской армии и не допустить их уничтожения. Идеологи сравнивают решение Суровикина со стратегией легендарного полководца Суворова. При этом все топ-пропагандисты - Евгений Попов, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян - подчеркивают, как важно объяснить людям это решение, чтобы все поняли, что это не трагедия, а лишь временное тактическое поражение, за которым последует настоящая крупная стратегическая победа. Как и после успехов украинцев в освобождении Харьковского региона, многократно повторяется, что российскую армию не следует винить в случившемся, потому что это все равно что лить воду на мельницу врага.
Чтобы хоть как-то поддержать веру населения в то, что потеря Херсона хоть и болезненна, но не свидетельствует о каких-либо серьезных проблемах и не принесет катастрофических последствий, проводятся параллели с потерями армии СССР в 1941 и 1942 годах, за которыми последовали победы в 1944 и 1945 году. Нынешнюю эвакуацию российских войск даже сравнивают с операцией 1940 года у французского города Дюнкерк, когда из него были эвакуированы 340 000 солдат союзников. Фактически народ России пытаются приучить к мысли о том, что обязательно ожидается повторение 1945 года. При этом акцентируется не то, что победа во Второй мировой войне во многом стала возможной благодаря поддержке союзников, а что сейчас ситуация совершенно противоположная.
В то же время достаточно активно раздаются призывы принять меры против различных блогеров и авторов Telegram-каналов, распространяющих панику и "дезинформацию" об общих неудачах российской армии. Соловьев даже заявил, что действующий закон, требующий указывать, что информация подготовлена иностранным агентом, слишком мягок и этих "агентов" надо сажать в тюрьму за измену родине. Как выразилась Скабеева, следует кардинально изменить ценности поколения, выросшего с Юрием Дудем.
Точно так же Симоньян и другие пропагандисты отмечают, что люди должны "вложить все силы в общую победу". Это заметный поворот в идеологической риторике, так как до сих пор атаке подвергались лишь отдельные "предатели" и иностранные агенты, но в последнюю неделю активные обвинения уже бросаются в адрес всего общества: в том, что оно недостаточно патриотично, что большинство людей в Москве живет так, как будто войны и нет, что многие россияне до сих пор не поняли, что нынешняя война касается абсолютно всех.
Несмотря на неудачи - на танке в Польшу
Что касается событий на фронте, то все российские военные "корреспонденты" сходятся во мнении, что настроение и боевой дух армии после вывода из Херсона не ухудшились, а, наоборот, стали еще более воинственными. Также совершенно бездоказательно утверждается, что у украинской армии иссякло желание воевать, что звучит комично, учитывая успехи украинцев. Пропагандисты тиражируют рассказы о том, что украинская армия состоит сплошь из пенсионеров, чье физическое состояние таково, что их приходится доставлять на поле боя на "скорой помощи", а самые активные воины - иностранные наемники. Тот факт, что эти рассказы совершенно расходятся с реальными событиями на фронте, нисколько не смущает самих рассказчиков. Сразу вслед за байками про пенсионеров в украинской армии следует сюжет о том, как украинские солдаты тренируются на военных базах стран НАТО. Не те ли это самые пенсионеры, пропагандисты не уточняют.
В то же время американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) пишет о событиях в Херсоне: "Украина одержала важную победу в операции по освобождению западной части Херсонской области, кульминацией которой стал вывод российских войск, завершившийся 11 ноября. Президент России Владимир Путин был полон решимости удержать этот ключевой участок, обладание которым позволило бы ему возобновить вторжение в неоккупированную Украину с позиций на западном берегу реки Днепр. Это соображение, вероятно, было более важным в расчетах Путина, чем символическая ценность сохранения единственной областной столицы, которую его войска захватили в первый день массированного вторжения, 24 февраля 2022 года. Российский генштаб направил значительные силы для защиты западной Херсонщины, в том числе многие из оставшихся элитных воздушно-десантных частей, имеющихся в распоряжении российских вооруженных сил. Успех Украины, несмотря на решимость России и размещение скудных элитных подразделений, во многих отношениях даже более впечатляет, чем ее победа в Харьковской области в середине сентября".
И президент США Джо Байден, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметили: освобождение Херсона является доказательством того, что у российской армии есть "реальные проблемы". Международная пресса пишет, что потеря Херсона - это очередное унижение для Путина после того, как Россия была вынуждена пойти на уступки и возобновить свое участие в так называемой зерновой сделке.
На этом фоне трагикомично и в полном отрыве от реальности прозвучали слова заместителя командира 2-го армейского корпуса самопровозглашенного Луганского народного ополчения и командира отряда "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что его не беспокоит включение в польский санкционный список, так как он поедет в эту страну только на танке, чтобы не тратиться на визу.
Русские лишь ждут команды
Если пару недель назад российские военачальники говорили, что крупное контрнаступление может произойти только в следующем году, а зиму придется переждать, то на прошлой неделе командир батальона "Восток" Александр Ходаковский на вопрос, когда русские будут готовы к контратаке, ответил: как только поступит такой приказ. При этом военные корреспонденты утверждают, что в атаку рвутся все солдаты, в том числе только что мобилизованные, потому что осознают, что воюют на русской земле и за свою родину. За этими заявлениями следует жалкий рассказ о российском солдате, который, копая окопы на оккупированной территории Украины, якобы нашел старинные русские монеты разных времен и возликовал, так как это доказательство того, что Украины как государства никогда не существовало и что эти земли всегда находились под властью России. Во царские времена Украина была только Воронежской губернией.
То, что тишины на фронте, к сожалению, в ближайшее время не ожидается, подтверждает и ISW: "Российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военные, а также силы, выведенные из западной части Херсонской области. Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправить войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций. Россияне вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут взять Бахмут ценой огромных потерь". Прекращение или длительное замедление боевых действий в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Русские не будут пытаться установить и укрепить оборонительные позиции по всей линии, а возобновят наступательные действия в районе Донецка. По прогнозам ISW, по мере снижения температуры боевые действия, скорее всего, будут усиливаться, а не ослабевать. Аналитики также подчеркивают, что российские мобилизованные солдаты показали себя недостаточно обученными, плохо экипированными и очень низко мотивированными к участию в военных действиях.
"Российские силы, которые действуют в Донецкой области, включают части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Группа Вагнера", формирование БАРС (российского добровольческого резерва), боевиков "Д/ЛНР", солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь значительно меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности. Крайне маловероятно, что Суровикину удастся превратить его в силу, способную вести широкомасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Это странное сочетание сил, вероятно, достигнет определенных успехов благодаря численному превосходству, но украинские защитники, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев неподалеку от исходных позиций", - считают эксперты ISW.
Проект софинансирует Фонд по поддержке СМИ из средств госбюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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