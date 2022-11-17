За занавесом: россияне подают потерю Херсона как временную неудачу

И президент США Джо Байден, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметили: освобождение Херсона является доказательством того, что у российской армии есть "реальные проблемы". Международная пресса пишет, что потеря Херсона - это очередное унижение для Путина после того, как Россия была вынуждена пойти на уступки и возобновить свое участие в так называемой зерновой сделке.

На этом фоне трагикомично и в полном отрыве от реальности прозвучали слова заместителя командира 2-го армейского корпуса самопровозглашенного Луганского народного ополчения и командира отряда "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что его не беспокоит включение в польский санкционный список, так как он поедет в эту страну только на танке, чтобы не тратиться на визу.

Если пару недель назад российские военачальники говорили, что крупное контрнаступление может произойти только в следующем году, а зиму придется переждать, то на прошлой неделе командир батальона "Восток" Александр Ходаковский на вопрос, когда русские будут готовы к контратаке, ответил: как только поступит такой приказ. При этом военные корреспонденты утверждают, что в атаку рвутся все солдаты, в том числе только что мобилизованные, потому что осознают, что воюют на русской земле и за свою родину. За этими заявлениями следует жалкий рассказ о российском солдате, который, копая окопы на оккупированной территории Украины, якобы нашел старинные русские монеты разных времен и возликовал, так как это доказательство того, что Украины как государства никогда не существовало и что эти земли всегда находились под властью России. Во царские времена Украина была только Воронежской губернией.