Двое подростков решили украсть бутылку алкоголя из магазина в Засулауксе. Это заметил охранник, который попытался преступление предотвратить. Задержать молодых людей ему не удалось, так как они ударили мужчину ножом, сообщает передача Degpunktā.
В Засулауксе двое подростков во время кражи ранили охранника ножом
Двое 16-летних парней ранили охранника ножом в ногу.
"Люди шли воровать алкоголь. Жизнь такова, что денег нет, и шли воровать. Агрессивно ударили ножом охранника, так как не позволял воровать. До сих пор таких инцидентов не было", - указал местный житель Илмарс.
"Полиция незамедлительно начала искать нападавших, в результате чего один из них был задержан вскоре после совершения преступления.
В свою очередь второго стражи порядка задержали на следующий день.
В ходе продолжения работы с задержанными выяснилось, что до этого преступления они в Риге, в Пардаугаве, у несовершеннолетнего, возможно, на улице отобрали мобильный телефон. Кроме того, в тот же день из другого магазина они украли алкогольные напитки", - рассказали в полиции.
По словам местных жителей, охранника после нападения доставили в медучреждение, однако раны не были глубокими.
Вечером того же дня он вернулся домой. Украденный телефон стражи порядка нашли у одного из подростков и изъяли.
Начаты три уголовных процесса, следствие продолжается.
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