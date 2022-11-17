В Засулауксе двое подростков во время кражи ранили охранника ножом

Двое 16-летних парней ранили охранника ножом в ногу.

"Люди шли воровать алкоголь. Жизнь такова, что денег нет, и шли воровать. Агрессивно ударили ножом охранника, так как не позволял воровать. До сих пор таких инцидентов не было", - указал местный житель Илмарс.

"Полиция незамедлительно начала искать нападавших, в результате чего один из них был задержан вскоре после совершения преступления.

В свою очередь второго стражи порядка задержали на следующий день.

В ходе продолжения работы с задержанными выяснилось, что до этого преступления они в Риге, в Пардаугаве, у несовершеннолетнего, возможно, на улице отобрали мобильный телефон. Кроме того, в тот же день из другого магазина они украли алкогольные напитки", - рассказали в полиции.

По словам местных жителей, охранника после нападения доставили в медучреждение, однако раны не были глубокими.

Вечером того же дня он вернулся домой. Украденный телефон стражи порядка нашли у одного из подростков и изъяли.

Начаты три уголовных процесса, следствие продолжается.

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