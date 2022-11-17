Михаил Барышников получил медаль Королевской академии танца

"Для меня большая честь принять из рук Её Величества королевы-консорта Премию коронации Елизаветы II, присуждённую мне Королевской академией танца. Я польщен тем, что попал в столь впечатляющий список лауреатов. Я горжусь тем, что работал со многими из них и могу называть их своими друзьями", - сказал Михаил Барышников.

Медаль Елизаветы II — высшая награда британской академии, учрежденная в 1953 году. Первой ее получила Нинетт де Валуа в 1954 году.

Среди ее обладателей Рудольф Нуриев и кубинский танцор Карлос Акоста, художественный руководитель Бирмингемского Королевского балета.

Уроженец Риги Михаил Барышников много лет живет за границей. Он уехал из СССР в Канаду в 1974 году на гастроли, но не стал возвращаться на родину и остался жить в США.

24 мая Михаил Барышников обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом в котором заявил, что "русскому миру", который пропагандирует Путин, не бывать: "Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, - не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы".

Также Барышников указал, что он и его сторонники сделали для пропаганды русской культуры больше, чем российские власти: "И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом - Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие".