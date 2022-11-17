Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса об изнасиловании в Курземе, сообщила главный специалист по связям с общественностью полиции Курземе Мадара Шершнева.
Мужчина изнасиловал девочку; у него нашли фото с некрофилией и детской порнографией
Сотрудниками Государственной полиции завершено расследование уголовного дела об изнасиловании, действиях сексуального характера, направленных на удовлетворение полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, а также о распространении порнографических материалов, содержащих детскую порнографию и некрофилию.
В феврале этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что несовершеннолетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.
В ходе следствия было установлено, что прошлым летом после посещения совместного мероприятия мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился только в тот вечер, а также совершил сексуальное насилие с целью удовлетворения своего сексуального желания физически при контакте с телом жертвы.
Также при осмотре телефона мужчины было обнаружено одно фото, содержащее удовлетворение полового влечения неестественным способом - некрофилия, и одно фото, содержащее сексуальную эксплуатацию детей - детская порнография, что согласно Закону об ограничении порнографии, считается распространением порнографических материалов, за которое согласно Уголовному закону предусмотрено наказание.
Мужчину задержали в марте этого года, и полиция обратилась в суд с ходатайством о применении к мужчине меры пресечения - ареста, который вступил в силу. Но в ходе следствия суд изменил меру пресечения. В настоящее время к мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Согласно Уголовному кодексу изнасилование лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до пяти лет.
Деяния сексуального характера в целях удовлетворения полового влечения путем физического соприкосновения с телом потерпевшего, если они совершены с несовершеннолетним, - наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с испытательным надзором на срок до пяти лет.
Распространение материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, сексуальные действия человека с животными, некрофилию или половое удовлетворение насильственным образом, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо испытательным сроком.
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