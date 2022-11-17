Мужчина изнасиловал девочку; у него нашли фото с некрофилией и детской порнографией

Сотрудниками Государственной полиции завершено расследование уголовного дела об изнасиловании, действиях сексуального характера, направленных на удовлетворение полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, а также о распространении порнографических материалов, содержащих детскую порнографию и некрофилию.

В феврале этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что несовершеннолетняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

В ходе следствия было установлено, что прошлым летом после посещения совместного мероприятия мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился только в тот вечер, а также совершил сексуальное насилие с целью удовлетворения своего сексуального желания физически при контакте с телом жертвы.

Также при осмотре телефона мужчины было обнаружено одно фото, содержащее удовлетворение полового влечения неестественным способом - некрофилия, и одно фото, содержащее сексуальную эксплуатацию детей - детская порнография, что согласно Закону об ограничении порнографии, считается распространением порнографических материалов, за которое согласно Уголовному закону предусмотрено наказание.