Решение Сейма перейти на преподавание только на латышском языке "глубоко отзовется в будущем", заявил президент Эгил Левитс в видеоприветствии для проживающих за границей граждан Латвии по случаю 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Левитс: переход на обучение только на латышском языке "глубоко отзовется в будущем"
Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, по мнению Левитса,
это необходимая реформа, которая не только сплотит латвийское общество, но и сделает Латвию более латышской.
Также президент указывает, что ожидается новое правительство, которое должно быть правительством реформ. Экономика Латвии должна развиваться стремительнее, а благосостояние народа - расти быстрее, поэтому сотрудничество с диаспорой должно стать еще более тесным и интенсивным, подчеркивает глава государства.
"Латвия остро нуждается в умных людях с западным мышлением. Прорыв Латвии в образовании, экономике и других сферах не может произойти без вашего участия в процессах изменений", - говорится в приветственном обращении Левитса к латышам, проживающим за границей.
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