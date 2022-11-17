Левитс: переход на обучение только на латышском языке "глубоко отзовется в будущем"

Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, по мнению Левитса,

это необходимая реформа, которая не только сплотит латвийское общество, но и сделает Латвию более латышской.

Также президент указывает, что ожидается новое правительство, которое должно быть правительством реформ. Экономика Латвии должна развиваться стремительнее, а благосостояние народа - расти быстрее, поэтому сотрудничество с диаспорой должно стать еще более тесным и интенсивным, подчеркивает глава государства.

"Латвия остро нуждается в умных людях с западным мышлением. Прорыв Латвии в образовании, экономике и других сферах не может произойти без вашего участия в процессах изменений", - говорится в приветственном обращении Левитса к латышам, проживающим за границей.