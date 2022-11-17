"Это не из-за ракет". В Кремле объяснили, почему умирают жители Украины

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных понимания текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", – сказал Песков.

Украинские власти предупреждали жителей о том, что при наступлении зимы ожидаются трудные дни.

Российские ракетные атаки серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Украины, на этой неделе оставив на время без электричества семь миллионов домохозяйств.

Песков утверждал, что вооруженные силы России прямо или косвенно нападают только на инфраструктуру, связанную с армией Украины.