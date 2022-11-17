Перерыв в поставках угрожает доступности химиотерапии для онкобольных в Латвии

Врачи Латвийского центра онкологии (LOC) поднимают тревогу, что может остановиться доставка существенного препарата - фолината кальция. Без этого невозможно проводить химиотерапию пациентам с желудочным, кишечным и другим раком до и после операции, а с другими веществами фолинат кальция не льзя заменить. Этих лекарств хватит всего на несколько недель.

"В соответствии с законом мы держим запасы всех лекарств на три месяца.

В этом случае была прервана цепочка поставок. Или это связано с геополитической ситуацией, или с чем-то еще, у нас нет информации. Пропал конкретный медикамент, который мы используем как один из первых в лечении онкологических пациентов", - пояснил руководитель службы аптеки Рижской Восточной клинической университетской больницы Роланд Карвоненс.

В этом году в больнице такую терапию получили около 500 пациентов.

"Эти пациенты уже являются той группой, которая не должна ждать. А также медикамент - это то, что нельзя заменить как можно иногда. Есть отдельные медикаменты и особые комбинации химиотерапии, которые доказаны. И настоящего заменителя уже нет", - отметила руководитель дневного стационара химиотерапии LOC Ивета Кудаба.

В Государственном агентстве лекарственных средств (ZVA) подчеркивают, что в таких случаях единственной возможностью является ввоз в Латвию зарегистрированного в другом государстве медикамента, и именно так будет и на этот раз.

"О фолинате кальция мы действительно получили сообщение о том, что планируется перерыв в доставке лекарств в ноябре.

Как только мы выдали разрешение на незарегистрированные лекарства, это означает, что есть возможность заказать и приобрести лекарства и обеспечить пациентам терапию", - отметила представитель ZVA Катрина Лукша.

Доставка лекарств должна произойти в конце ноября.