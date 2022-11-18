В Пурвциемсе мужчину в нижнем белье увезли на улицу Твайка. Соседи подозревают, что дело в наркотиках

К многоэтажному дому прибыли оперативные службы - два автомобиля Службы неотложной медицинской помощи и два экипажа полиции. Мужчину в одном исподнем усадили в автомобиль медиков, в свою очередь еще один мужчина вышел из подъезда в сопровождении полицейского.

"В субботу приехали две бригады медиков. Думаю, это связано с наркотиками", - указала соседка. Другие соседи отметили, что особо много о мужчине не знают.

Передача связалась с полицией и выяснила, что мужчин увезли на экспертизу в центр психиатрии и наркологии.

В данный момент процессы в связи с нарушениями не начаты.

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