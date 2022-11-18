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В Пурвциемсе мужчину в нижнем белье увезли на улицу Твайка. Соседи подозревают, что дело в наркотиках

rus.tvnet.lv
В Пурвциемсе мужчину в нижнем белье увезли на улицу Твайка. Соседи подозревают, что дело в наркотиках
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Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото
Автомобиль NMPD. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В Пурвциемсе мужчину вывели из дома в нижнем белье. Для соседей это стало сюрпризом, так как они с этим мужчиной знакомы не были, сообщает передача Degpunktā.

К многоэтажному дому прибыли оперативные службы - два автомобиля Службы неотложной медицинской помощи и два экипажа полиции. Мужчину в одном исподнем усадили в автомобиль медиков, в свою очередь еще один мужчина вышел из подъезда в сопровождении полицейского.

"В субботу приехали две бригады медиков. Думаю, это связано с наркотиками", - указала соседка. Другие соседи отметили, что особо много о мужчине не знают.

Передача связалась с полицией и выяснила, что мужчин увезли на экспертизу в центр психиатрии и наркологии.

В данный момент процессы в связи с нарушениями не начаты.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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