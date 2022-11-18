В Пурвциемсе мужчину вывели из дома в нижнем белье. Для соседей это стало сюрпризом, так как они с этим мужчиной знакомы не были, сообщает передача Degpunktā.
В Пурвциемсе мужчину в нижнем белье увезли на улицу Твайка. Соседи подозревают, что дело в наркотиках
В Пурвциемсе мужчину в нижнем белье увезли на улицу Твайка. Соседи подозревают, что дело в наркотиках
К многоэтажному дому прибыли оперативные службы - два автомобиля Службы неотложной медицинской помощи и два экипажа полиции. Мужчину в одном исподнем усадили в автомобиль медиков, в свою очередь еще один мужчина вышел из подъезда в сопровождении полицейского.
"В субботу приехали две бригады медиков. Думаю, это связано с наркотиками", - указала соседка. Другие соседи отметили, что особо много о мужчине не знают.
Передача связалась с полицией и выяснила, что мужчин увезли на экспертизу в центр психиатрии и наркологии.
В данный момент процессы в связи с нарушениями не начаты.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова