В армию России могут призвать больше 37 000 мужчин из Эстонии

"Допуская возможность иностранцам проходить военную службу по призыву, российские власти продолжают путь милитаризации страны. Проходящая с 21 сентября в России мобилизация выявила огромное нежелание россиян служить в армии, воюющей с другой страной. Сотни тысяч молодых людей покинули Россию, и часть из них никогда не вернется обратно. В такой ситуации военным властям России нужно закрывать бреши в количестве призываемых на военную службу. Логика принятых изменений именно в этом – укомплектовать вооруженные силы новыми призывниками взамен погибших в войне с Украиной", – прокомментировал специально для Rus.Postimees смыслы указа Путина российский юрист Максим Оленичев, который оказывает правовую помощь по вопросам, связанным с призывом в армию.

Власти РФ неоднократно в конце октября заявляли, что мобилизация в армию, которая началась 21 сентября 2022 года, завершена. Однако, никаких обязывающих нормативных актов принято не было. Эксперты опрошенные журналистами бумажного еженедельником от команды Rus.Postimees уверены, что Путин просто не может отменить мобилизацию в РФ, в том числе потому, что мобилизация позволяет игнорировать окончание контрактов у военных, удерживая их на фронте. По данным иностранных разведок и военных ведомств, армия России с 24 февраля понесла невиданные после Второй мировой войны потери как в технике, так и людской силе.



"Да, в десять раз [армия РФ теряет больше бойцов чем ВСУ]. Я так думаю. Приблизительно. Я не могу сказать точные цифры, но разница очень значительная. Потому что наша военная тактика – не терять людей, поскольку люди важнее", – ранее сказал в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.



По оценке США, за восемь с половиной месяцев войны погибли или получили ранения более 100 тысяч российских военных. Такую же цифру потерь ВСУ назвал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли 10 ноября.