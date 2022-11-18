Национальные вооруженные силы (НВС) незадолго до государственных праздников получили два новых самолета, произведенных в Латвии, сообщает Латвийское телевидение.
Видео ⟩ Вооруженные силы получили два произведенных в Латвии самолета
Самолеты - очень маневренные, они могут достигать скорости 350 километров в час и потребляют относительно мало топлива.
Командир авиаотряда авиационной эскадрильи Линард Гуртиньш совершил пробный полет на самолете Tarragon и очень взволнован. "Ранее у Воздушных сил самолетов такого типа не было!"
Производитель самолетов и председатель правления предприятия Pelegrin Айвар Лейиетис рассказал, что, по сравнению с другими самолетами, экономия топлива у этих летательных аппаратов ощутимая. "Они потребляют примерно 20-25 литров в час в круизном режиме".
Произведенные в Латвии самолеты являются самыми быстрыми самолетами такого типа в мире.
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