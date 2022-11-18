Швеция: Взрывы на газопроводах СП-1 и СП-2 были диверсией

Обвиняемые находятся под стражей соответственно с сентября и ноября 2021 года.

Перед утечкой рядом с "СП" прошли суда без транспондеров

Как передавало в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow, за несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов.

По данным анализа, каждое из судов было длиной от 95 до 130 метров. Глава SpaceKnow Джерри Джаворницки отметил, что у них были отключены датчики слежения, а значит, "они пытались скрыть информацию о своем местоположении от мира". О судах удалось узнать, проанализировав снимки с нескольких спутников.

Как только SpaceKnow обнаружила эти корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим взрывы на "Северных потоках". По словам Джаворницки, представители альянса попросили компанию предоставить им дополнительную информацию.

Утечки на "Северных потоках"

В Балтийском море 26 сентября произошли утечки на обеих нитках "Северного потока - 1" и на одной нитке "Северного потока - 2". На одной из ниток СП-1 были обнаружены две "техногенные воронки" глубиной до пяти метров.