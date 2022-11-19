Шпион, возвращенный в Россию в рамках обмена, сбежал обратно в Эстонию

"Для меня это преступление - 24 февраля было разрушено все, что было между мной и моим государством", - объяснил журналисту Eesti Päevaleht 35-летний Зинченко, что бежал из России, поскольку не согласен с ее вторжением в Украину.

Руководитель Полиции безопасности (КаПо) Александр Тоотс уверен, что многие сотрудники российских спецслужб не поддерживают войну в Украине. "Они считают ее преступлением против России и русского народа. Мы будем более чем рады пообщаться со всеми, кто ищет новое место для жизни", - цитирует Тоотса американский портал Yahoo News.

Артем Зинченко - гражданин России, проживавший в Эстонии по виду на жительство с 2013 года. Напомним, что в 2017 году Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства приговорил к пяти годам тюрьмы на тот момент 30-летнего Артема Зинченко, который незаконно сотрудничал с российским Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и тем самым совершил преступление против Эстонии.