Рита Рожлапа, которую искала полиция, найдена мертвой. Об этом сообщила Государственная полиция.
Разыскиваемая полицией женщина найдена мертвой; возбуждено уголовное дело
Разыскиваемая полицией женщина найдена мертвой; возбуждено уголовное дело
"К сожалению, Рита Рожлапа, пропавшая без вести, найдена без признаков жизни. Имеющаяся в распоряжении полиции информация не указывает на уголовное преступление, но для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело", - информирует полиция.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивала пропавшую без вести Риту Рожлапу 1941 года рождения, которая днем 17 ноября покинула свое место жительства в Сигулдском крае и не вернулась домой. У женщины было расстройство памяти.
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