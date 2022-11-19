Разыскиваемая полицией женщина найдена мертвой; возбуждено уголовное дело

"К сожалению, Рита Рожлапа, пропавшая без вести, найдена без признаков жизни. Имеющаяся в распоряжении полиции информация не указывает на уголовное преступление, но для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело", - информирует полиция.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала пропавшую без вести Риту Рожлапу 1941 года рождения, которая днем ​​17 ноября покинула свое место жительства в Сигулдском крае и не вернулась домой. У женщины было расстройство памяти.