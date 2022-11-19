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Домбровскис встретился с Зеленским и обсудил финансовую поддержку

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Домбровскис встретился с Зеленским и обсудил финансовую поддержку
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Валдис Домбровскис встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Валдис Домбровскис встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: Ekrānšāviņš

18 ноября в Киев прибыл вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждалась поддержка Евросоюзом страны, опустошенной российскими войсками, сообщает TV3 News.

Последние оценки Всемирного банка показывают, что для восстановления Украины потребуется не менее 349 миллиардов евро. Но эта цифра растет с каждым днем, так как российские войска продолжают обстреливать города.

Домбровскис также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он заявил, что следующий платеж Евросоюза поступит в Украину уже 22 ноября. Его размер составит 2,5 млрд евро.

Украинцы готовятся к суровой зиме, поэтому к странам-партнерам в настоящее время обращаются с просьбой также безвозмездно предоставить электрогенераторы. Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что у столицы есть резервы, но жители должны быть готовы к худшему сценарию. 

Домбровскиса красиво поздравили в Киеве с национальным праздником Латвии.

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter снимок, на котором видно, что Домбровскис пробует праздничный торт, который был украшен надписью "Латвия" и флагом нашей страны.

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