Домбровскис встретился с Зеленским и обсудил финансовую поддержку

Последние оценки Всемирного банка показывают, что для восстановления Украины потребуется не менее 349 миллиардов евро. Но эта цифра растет с каждым днем, так как российские войска продолжают обстреливать города.

Домбровскис также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он заявил, что следующий платеж Евросоюза поступит в Украину уже 22 ноября. Его размер составит 2,5 млрд евро.

Украинцы готовятся к суровой зиме, поэтому к странам-партнерам в настоящее время обращаются с просьбой также безвозмездно предоставить электрогенераторы. Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что у столицы есть резервы, но жители должны быть готовы к худшему сценарию.

Good meeting @ZelenskyyUa in Kyiv.



I reaffirmed EU's solidarity with #Ukraine as Russia continues its brutal war, killing 🇺🇦 citizens and destroying infrastructure.



We also discussed 🇪🇺 emergency financial support to further Ukraine’s economic integration&EU accession process. pic.twitter.com/3brk2PIyrI — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 18, 2022

Домбровскиса красиво поздравили в Киеве с национальным праздником Латвии.

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter снимок, на котором видно, что Домбровскис пробует праздничный торт, который был украшен надписью "Латвия" и флагом нашей страны.

Before official meetings start in Kyiv, @VDombrovskis is been greeted on the occasion of the Latvian Day of Independence. pic.twitter.com/qDQ3wwuQOC — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 18, 2022