Видео ⟩ Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в Перу

Самолет Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines, совершавший рейс из Лимы в Хулиаку, врезался в пожарный автомобиль во время взлета.

По сообщениям местных СМИ в результате столкновения погибли двое пожарных, которые находились в автомобиле. Пострадали 20 пассажиров, двое из них тяжело ранены.

"На данный момент мы можем подтвердить, что среди людей на борту самолета погибших нет. В настоящее время мы сосредоточены на оказании поддержки пассажирам и их семьям. Мы также работаем в координации с соответствующими органами, чтобы поддержать их расследование этого инцидента", - заявили в LATAM Airlines Peru.

Ведется расследование, чтобы выяснить, почему пожарная машина врезалась в взлетно-посадочную полосу во время взлета.