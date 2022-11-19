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Видео ⟩ Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в Перу

rus.tvnet.lv
Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в Перу
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Авария в Перу
Авария в Перу Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Перу пассажирский самолет авиакомпании LATAM на взлете столкнулся с пожарной машиной и загорелся. В результате аварии погибли погибли два человека, сообщили официальные лица.

Самолет Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines, совершавший рейс из Лимы в Хулиаку, врезался в пожарный автомобиль во время взлета.

По сообщениям местных СМИ в результате столкновения погибли двое пожарных, которые находились в автомобиле. Пострадали 20 пассажиров, двое из них тяжело ранены.

"На данный момент мы можем подтвердить, что среди людей на борту самолета погибших нет. В настоящее время мы сосредоточены на оказании поддержки пассажирам и их семьям. Мы также работаем в координации с соответствующими органами, чтобы поддержать их расследование этого инцидента", - заявили в LATAM Airlines Peru.

Ведется расследование, чтобы выяснить, почему пожарная машина врезалась в взлетно-посадочную полосу во время взлета.

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