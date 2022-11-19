На границе Латвии задержан гражданин Украины с сотней ампул "мужского гормона"

По сообщению пресс-службы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ, в пятницу, 18 ноября, машину остановили на пограничном посту Бурачки. Водитель автомобиля, гражданин Украины, заявил сотрудникам службы, что не провозит товары, запрещенные к ввозу или вывозу. Однако работники поста обнаружили пространство под обшивкой крышки багажника, где находились 109 ампул с тестостероном.

По словам мужчины, препараты он приобрел онлайн для личного пользования, однако предъявить рецепт на них так и не смог.

"Экспертиза показала, что в ампулах содержится тестостерон и другие сильнодействующие вещества общей массой 805 граммов", - сообщается в пресс-релизе СЗТУ.

Как пишет "Фонтанка", сейчас решается вопрос о возбуждении против гражданина Украины уголовного дела.

Зачем нужен тестостерон?

Тестостерон - основной половой гормон, чаще всего ассоциирующийся с сексуальным гормоном. Тестостерон играет важную роль в производстве сперматозоидов и влияет на развитие костной и мышечной ткани. Также этот гормон влияет на плотность костей - препаратами на основе тестостерона лечат мужской остеопороз.