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Жителей удивил светофор, установленный на территории школы

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Жителей удивил светофор, установленный на территории школы
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Светофор за забором
Светофор за забором Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

На пересечении улиц Мелнсила и Капселю появился светофор, который установлен за забором и находится на территории Рижской средней школы имени Аркадия, сообщает программа Bez tabu.

Местных жителей удивляет решение строителей и проектировщиков установить светофор за забором. Но беспокоит, не предназначен ли конкретный столб для нажатия пешеходами кнопки включения зеленого сигнала светофора.

Программа обратилась за комментариями к властям и ответственным организациям.

Видимый элемент на светофоре - это не кнопка вызова светофора, а звуковой сигнал, предназначенный для людей с нарушениями зрения.

Хотя визуально они очень похожи, но это решение обеспечивает доступность среды для людей с нарушениями зрения. Соответственно не будет и не предполагается кнопки включения зеленого сигнала светофора.

Конкретный столб был установлен за забором, потому что на тротуаре для него нет места. И место на территории средней школы был единственным вариантом завершения работ.

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