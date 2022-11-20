Жителей удивил светофор, установленный на территории школы

Местных жителей удивляет решение строителей и проектировщиков установить светофор за забором. Но беспокоит, не предназначен ли конкретный столб для нажатия пешеходами кнопки включения зеленого сигнала светофора.

Программа обратилась за комментариями к властям и ответственным организациям.

Видимый элемент на светофоре - это не кнопка вызова светофора, а звуковой сигнал, предназначенный для людей с нарушениями зрения.

Хотя визуально они очень похожи, но это решение обеспечивает доступность среды для людей с нарушениями зрения. Соответственно не будет и не предполагается кнопки включения зеленого сигнала светофора.

Конкретный столб был установлен за забором, потому что на тротуаре для него нет места. И место на территории средней школы был единственным вариантом завершения работ.