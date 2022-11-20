СМИ: в России начнут производство иранских дронов

Благодаря соглашению Россия может резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень эффективных беспилотников, которые в последние недели изменили характер войны.

По данным экспертов, с августа Россия применила в Украине более 400 боевых беспилотников иранского производства. Многие из них использовались для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

The Washington Post утверждает, что все детали были окончательно согласованы на встрече в начале ноября в Тегеране.

По данным издания, усилия сторон сейчас направлены на скорейшую реализацию проекта. "Они очень быстро переходят от принятия решения к реализации", - прокомментировал ситуацию один из источников издания The Washington Post.

Таким образом, производство дронов на территории России может начаться в течение ближайших месяцев.