Глава общества врачей: в Эстонии для лечения онкологии доступны пять препаратов, а в Латвии - один

"Всего в стране работает 8400 врачей. Четыре года назад в LĀB было всего 1700 врачей, а в этом году их стало 3300. Еще в 2018 году средний возраст врачей в LĀB составлял 61 год, а сейчас это 57 лет, но мы хотим приблизить состав общества к среднему возрасту всех латвийских врачей - 54 года. Хочется, чтобы наша организация становилась моложе и крупнее, а также чтобы вступающие в нее люди ощущали свою принадлежность к организации", - сказала Айзсилниеце.