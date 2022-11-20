Вторично избранная на пост президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце обязалась продолжить работу по увеличению бюджета здравоохранения в Латвии, чтобы приблизить его к показателям Литвы и Эстонии.
Глава общества врачей: в Эстонии для лечения онкологии доступны пять препаратов, а в Латвии - один
Айзсилниеце указала, что бюджет на здравоохранение в Эстонии составляет 2300 евро, а в Литве - 2100 евро на одного жителя в год, в то время как в Латвии - 1300 евро. Она подчеркнула, что это огромная разница, отражающаяся на отрасли в целом.
Например, если речь идет об онкологических пациентах, то в Эстонии для лечения доступно пять инновационных препаратов, а в Латвии - один, и если больному нужны другие, то ему приходится всенародно просить помощи или искать спонсоров.
"Это довольно безответственное отношение со стороны политиков. Вообще здоровье населения Латвии - это огромное экономическое богатство. Если здоровые люди экономически активны, то они, так сказать, приумножают государственное и собственное благосостояние, им не нужно тратить деньги на здравоохранение, они не тратят социальный бюджет", - указала президент LĀB.
Говоря о планах в отношении LĀB, Айзсилниеце отметила, что ее цель - изменить устав, то есть восстановить правило, согласно которому президент может быть избран только на два срока, после чего полномочия должны перейти к следующему. Также, по ее оценке, необходимо обсудить тот факт, что президентом LĀB можно стать с 42 лет и ранее.
"Всего в стране работает 8400 врачей. Четыре года назад в LĀB было всего 1700 врачей, а в этом году их стало 3300. Еще в 2018 году средний возраст врачей в LĀB составлял 61 год, а сейчас это 57 лет, но мы хотим приблизить состав общества к среднему возрасту всех латвийских врачей - 54 года. Хочется, чтобы наша организация становилась моложе и крупнее, а также чтобы вступающие в нее люди ощущали свою принадлежность к организации", - сказала Айзсилниеце.
Как сообщалось, семейный врач Илзе Айзсилниеце на общем собрании членов LĀB была переизбрана на пост президента этой организации на четырехлетний срок 245 голосами.
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