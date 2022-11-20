В воскресенье жители Казахстана голосуют на внеочередных президентских выборах. Решение об их проведении принял нынешний президент страны - 69-летний Касым-Жомарт Токаев, который, по словам аналитиков, таким образом пытается легитимизировать свою власть. Токаев - основной кандидат, и даже его противники прочат ему победу.
Президентские выборы в Казахстане: Токаев против пяти малоизвестных кандидатов
Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени, первые предварительные результаты, как ожидается, могут появиться уже к полуночи.
За пост главы государства борются шесть кандидатов, впервые среди них две женщины. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.
Конкуренты Токаева малоизвестны среди электората и зарегистрировались буквально за два месяца до выборов.
"Это безымянные кандидаты, у которых не было реальной возможности подготовиться к выборам или проявить себя. Даже те, кто критичен к Токаеву, пойдут за него голосовать, потому что знают, кто он есть", - рассказывает 19-летняя активистка Мира Унагурова.
Это первые выборы в жизни Миры. Когда Токаев стал президентом в 2019 году, ей было всего 15 лет. Тогда из-за митингов против нечестных выборов она впервые заинтересовалась политикой и с тех пор часто участвует в демонстрациях и мирных маршах. После того как она отдала свой голос, она вышла на демонстрацию с требованием честных выборов, и ее задержали, как еще несколько десятков активистов.
Мира верит, что своей граждански активной позицией она может построить светлое будущее для себя в Казахстане, хотя вряд ли ее действия изменят ситуацию сейчас.
"Скорее всего Токаев победит на этих выборах, но все мы, кто проголосует за других кандидатов или против него, покажем, что мы - есть", - говорила Мира до акции.
Интригой выборов остается, кто займет второе место и, возможно, получит должность в правительстве. Впрочем, как отмечают социологи, многим кандидатам сложно будет даже преодолеть пятипроцентный порог. Именно столько нужно, чтобы вернуть внесенный обязательный избирательный залог в 3 млн тенге (6 240 евро по текущему курсу).
Критики считают, что высокая сумма залога, сложности при регистрации и другие критерии дискриминируют претендентов и не позволяют зарегистрироваться реальным политическим противникам Токаева.
"Как и на предыдущих, на этих президентских выборах не наблюдается политического плюрализма, ни одна из оппозиционных партий, а следственно, и их кандидаты не были допущены к регистрации", - отмечает Мира Ритман, старший исследователь "Хьюман Райтс Вотч" по Центральной Азии.
По закону баллотироваться в президенты Казахстана может только человек, который соответствует определенным требованиям: владеет казахским языком, имеет пятилетний опыт работы на государственной службе и проживает в Казахстане последние 15 лет.
Этому определению лучше всего соответствуют чиновники, но никак не оппозиционеры.
Один из лидеров казахстанской оппозиции - бывший банкир Мухтар Аблязов - живет за рубежом и объявлен Казахстаном в розыск. Еще один известный оппонент Токаева - лидер общественно-политического движения "Демократический Казахстан" Жанболат Мамай - на момент регистрации кандидатов находился в тюрьме по обвинениям в оскорблении представителя власти и распространении заведомо ложной информации.
Передача власти и "кровавый январь"
Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году, до этого у страны был только один лидер - Нурсултан Назарбаев, который правил 28 лет.
Получивший почетный статус Елбасы (Глава нации) Назарбаев поддержал Токаева на досрочных выборах президента в 2019 году и практически передал ему власть. Поэтому Токаева многие считали лишь ставленником Назарбаева - и его лояльным сторонником.
Перед выборами 2019 года, в результате которых Токаев получил 70% голосов, по стране прошли акции протеста с лозунгами "Токаев - не мой президент, а Нурсултан - не моя столица". Речь шла о переименовании ряда улиц и столицы Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева.
До 2020 года за Назарбаевым оставалась должность главы Совета безопасности Казахстана и лидерство в правящей партии "Нур Отан" (недавно она была переименована в "Аманат").
Но влияние Назарбаева начало резко падать после кровавых акций протеста, вспыхнувших по всей стране в январе 2022 года.
Демонстрации начались из-за повышения цен на топливо, но переросли в массовые выступления. В крупнейшем городе, Алматы, вспыхнули беспорядки, были захвачены и разгромлены здание городской администрации и президентская резиденция.
Тогда Токаев пригласил в страну вооруженные силы стран ОДКБ, после чего силовые органы жестоко подавили беспорядки.
Поначалу реакция властей и лично Токаева на протесты менялась от равнодушия до признания ответственности за проблемы и уступок демонстрантам в Жанаозене (город на западе Казахстана).
Но затем Токаев заявил о "20 тысячах иностранных террористов", которые якобы были зачинщиками беспорядков. Доказательств тому представлено не было.
К сентябрю было известно о 225 погибших во время январских протестов, более 5 тысяч раненых и тысячах задержанных. Среди убитых были сотрудники полиции, военные - и множество гражданских, в том числе детей и женщин, случайно оказавшихся на месте событий.
"Международное сообщество уже год призывает правительство Токаева к проведению независимого расследования случившегося, с участием независимых международных экспертов, но безрезультатно. Никто не понес ответственности за многочисленные случаи пыток, незаконных задержаний и смертей", - говорит Мира Ритман.
"Обычный пенсионер"
Январские события вынудили Назарбаева отказаться от оставшихся у него должностей и заявить публично, что теперь "он обычный пенсионер". Столица страны вновь стала называться Астаной, а родственники бывшего президента потеряли должности в различных ведомствах и государственных компаниях.
Токаев также демонстративно уволил и арестовал часть назарбаевских кадров в спецслужбах, обвинив их в причастности к беспорядкам.
Оценивая "кровавый январь", эксперты часто говорят, что в этот момент отношения между Токаевым и Назарбаевым ухудшились - и называют подавление протестов "личным Жанаозеном" нового президента. В 2011 году в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана прошли массовые протесты нефтяников, которые были жестоко подавлены - по официальным данным, погибли 16 человек и более ста получили ранения. Участники тех событий настаивают, что погибших было не менее 70, а раненых - больше 500.
В январских протестах 2022 года участвовало много молодежи - тех, кто родился и вырос при Назарбаеве. Его уход стал для них символом перемен. И несмотря на то, что протесты были подавлены, они считают, что Токаев уже не сможет стать "новым Назарбаевым".
"Когда ушел Назарбаев, это стало началом надежды на перемены. За почти 30 лет ему удалось вселить сначала любовь, а затем и страх всему народу. Токаев такой властью и популярностью не обладает. Он пытается сейчас запугать электорат, но ему это пока не удается", - говорит Суинбике Сулейманова, художница и активистка.
30-летняя Суинбике на этих выборах зарегистрировалась в штаб независимых наблюдателей, наряду с 2 тысячами других добровольцев. Среди них пенсионеры, активисты, студенты и общественные деятели, которые хотят следить за нарушениями во время выборов. Руководитель этой организации Арайлым Назарова говорит, что воочию убедилась в 2019 году, что в Казахстане были нечестные выборы.
"Я была в штабе наблюдателей кандидата от оппозиции Косанова, но в последний день Косанов слил выборы и признал победу Токаева, а протоколы шестисот наблюдателей оказались никому не нужны. Тогда мы решили объединиться в общественное объединение и таким образом выражать свой протест и добиваться честных выборов", - делится Назарова.
Новый Казахстан Токаева
Назарова считает самым важным отследить реальный процент явки, так как именно то, насколько активно казахстанцы участвуют в выборах, продемонстрирует доверие народа к власти. Всего правом голоса обладают около 12 миллионов казахстанцев.
Аналитики считают, что Токаев объявил досрочные выборы, чтобы утвердить свою победу до появления реальных противников или роста протестов в стране.
"Думаю, говорить о реальной острой борьбе за должность президента можно будет через семь лет, сейчас мы имеем то политическое поле, которое мы заслуживаем. Электорат еще не готов к реальным изменениям", - считает руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований Айдар Амребаев.
По его словам, как президент, так и его администрация основательно подготовились к выборам и исключили любой элемент неожиданности.
"Они вынесли урок из опыта 2019 года, когда может появиться случайный кандидат, такой как Косанов, и стать "темной лошадкой". На этот раз такие сильные кандидаты не были допущены к выборам", - говорит Амребаев.
Решение о досрочных выборах Токаева последовало за всенародным референдумом в сентябре этого года, которые многие аналитики назвали "репетицией президентских выборов". На референдуме были утверждены поправки к конституции. Теперь основной закон Казахстана предполагает, что президент может занимать должность только в течение одного семилетнего срока. В случае победы Токаева он будет президентом до 2029 года.
В течение этого времени Токаев обещает провести масштабные политические и экономические реформы, повысить зарплаты и пенсии, гуманизировать систему правосудия. Конкретный план действий он пока не представил.