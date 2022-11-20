Президентские выборы в Казахстане: Токаев против пяти малоизвестных кандидатов

В январских протестах 2022 года участвовало много молодежи - тех, кто родился и вырос при Назарбаеве. Его уход стал для них символом перемен. И несмотря на то, что протесты были подавлены, они считают, что Токаев уже не сможет стать "новым Назарбаевым".

Влияние Назарбаева в Казахстане в последнее время резко снизилось Фото: Reuters

"Когда ушел Назарбаев, это стало началом надежды на перемены. За почти 30 лет ему удалось вселить сначала любовь, а затем и страх всему народу. Токаев такой властью и популярностью не обладает. Он пытается сейчас запугать электорат, но ему это пока не удается", - говорит Суинбике Сулейманова, художница и активистка.

30-летняя Суинбике на этих выборах зарегистрировалась в штаб независимых наблюдателей, наряду с 2 тысячами других добровольцев. Среди них пенсионеры, активисты, студенты и общественные деятели, которые хотят следить за нарушениями во время выборов. Руководитель этой организации Арайлым Назарова говорит, что воочию убедилась в 2019 году, что в Казахстане были нечестные выборы.

"Я была в штабе наблюдателей кандидата от оппозиции Косанова, но в последний день Косанов слил выборы и признал победу Токаева, а протоколы шестисот наблюдателей оказались никому не нужны. Тогда мы решили объединиться в общественное объединение и таким образом выражать свой протест и добиваться честных выборов", - делится Назарова.

Новый Казахстан Токаева