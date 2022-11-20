В Латвии появилось Общество пользователей туалетов

Она рассказала, что идея создать общество возникла из личного и общественного опыта в общественных туалетах. Замечено, что муниципалитет уделяет мало внимания благоустройству общественных туалетов, а организаторы массовых мероприятий и поставщики услуг при устройстве уборных часто не учитывают нужды разных групп населения.

Колате сказал, что общество будет побуждать Ригу и другие самоуправления задуматься о доступности общественных уборных.

В качестве одной из первых задач Общества пользователей туалетов Колате назвала определение и оценка существующей инфраструктуры общественных уборных, после чего в самоуправление будут поданы заявления для обсуждения выявленных проблем и выводов.

На учредительное мероприятие общества приехала также председатель Комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Селина Ванцане, которая выразила заинтересованность в решении вопросов общественных туалетов.

Колате подчеркнула, что в настоящее время она может говорить только о Рижском самоуправлении, так как является рижанкой, но целью ассоциации является выявление проблем и в других самоуправлениях.

Учредителями ассоциации являются Колате, Илона Кошкина, Дита Ёните и Нормунд Гатварс. Ёните и Гатварс являются членами правления, Колате - председателем правления, а Кошкина - аудитором. В понедельник, 21 ноября, решение об учреждении и необходимая документация будут представлены в Регистр предприятий Латвии.