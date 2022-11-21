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Прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 ноября: и кто же эти везунчики?

rus.tvnet.lv
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 ноября: и кто же эти везунчики?
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Известный астролог Василиса Володина составила прогноз на предстоящую неделю, в котором обозначила главные моменты грядущих семи дней.

Плюсы, по словам астролога, в том, что

прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость.

Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного.

Минусы - заставить себя что-то делать по-прежнему непросто.

  • Понедельник – самый удачный день недели.
  • Вторник – помощник и развлекатель.
  • Четверг – новатор.
  • Воскресенье – мотиватор.

Везунчики недели Львы, Скорпионы и Рыбы.

Короли коммуникации Близнецы, Стрельцы и Весы.

Богаты на идеи Овны.

У Козерогов появятся новые секретики.

У Раков - эффективные лайф-хаки.

Тельцы могут найти состоятельных помощников.

Девы - наладить домашние процессы.

Водолеи - качественно потусоваться с друзьями.

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