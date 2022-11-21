Выборы в Казахстане: Токаев предсказуемо победил, набрав более 80% голосов

Выборы президента назначил сам Токаев, который, по мнению аналитиков, таким образом намерен легитимизировать свою власть.

За пост главы государства боролись шесть кандидатов. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Конкуренты Токаева до этого в большой политике замечены не были и зарегистрировались буквально за два месяца до выборов.

Аналитики считают, что Токаев объявил досрочные выборы, чтобы утвердить свою победу до появления реальных противников или роста протестов в стране.

В день голосования не обошлось без протестов, в том числе в столице Фото: Getty Images

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Возглавлявший страну 28 лет Нурсултан Назарбаев поддержал Токаева на досрочных выборах и фактически передал ему власть. Поэтому Токаева многие считали лишь ставленником и лояльным сторонником Назарбаева.