Рига встала в пробках. Задержка общественного транспорта - вплоть до получаса

В связи со снегом движение транспорта в городе стало медленнее, из-за чего автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием - задержка составляет вплоть до 30 минут.

В свою очередь трамваи курсируют по расписанию, сообщает Rīgas satiksme.

Lūdzam ņemt vērā, ka laikapstākļu dēļ satiksme pilsētā ir kļuvusi lēnāka, kā rezultātā kavējās arī sabiedriskais transports. Autobusu un trolejbusu kopējie kavējumi līdz 30 min, tramvajiem būtisku kavējumu nav. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 21, 2022

В целом, движение утром в понедельник осложнено на большей части территории страны.

На главных автодорогах страны условия езды осложнены на всем протяжении Таллиннского и Видземского шоссе, на участке Валмиерского шоссе от Мурьяны до Стренчи, а также на всей Рижской окружной дороге.

Кроме того, осложнены условия езды на участке Бауского шоссе от Риги до Иецавы, на участке Елгавского шоссе от Риги до Елгавы, на всем Лиепайском шоссе, на участке Вентспилсского шоссе от Риги до Усмы и на дороге Лиепая - Руцава.

В направлении Латгале условия езды осложнены по всему Даугавпилсскому шоссе, на участке Резекненского шоссе от Екабпилса до Резекне, от шоссе Гребнево - Медуми, по Даугавпилсской и Резекненской окружной дороге, а также на всем протяжении Кокнесского шоссе.

На региональных автодорогах условия движения осложнены по всей Латвии, за исключением округи Вентспилса.