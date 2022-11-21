Мэр Риги выберет рождественские елки для столицы

В этом году праздничные декорации города будут выбраны компетентными командами профессионалов, чья работа и обязанности связаны с городом и лесом, а также устойчивым управлением и развитием городских территорий.

Планируется, что в принадлежащем Rīgas meži Тирельском лесничестве в окрестностях Олайне ели будут выбирать три команды: команда Рижской думы, в роли капитана которой выступит Стакис, команда Rīgas Meži, которую возглавит председатель правления компании Анита Скудра и команда LBTU под началом декана факультета лесного хозяйства Линарда Сисениса.

Участникам команд предстоит обследовать ели в Тирельском лесничестве, оценить их и проголосовать за две лучшие.