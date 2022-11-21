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Мэр Риги выберет рождественские елки для столицы

rus.tvnet.lv/LETA
Мэр Риги выберет рождественские елки для столицы
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Рождественская елка на Домской площади в Риге
Рождественская елка на Домской площади в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с представителями муниципального предприятия "Rīgas meži" и факультета лесного хозяйства Латвийского университета бионаук и технологий (LBTU) выберет две главные рождественские ели Риги, которые украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

В этом году праздничные декорации города будут выбраны компетентными командами профессионалов, чья работа и обязанности связаны с городом и лесом, а также устойчивым управлением и развитием городских территорий.

Планируется, что в принадлежащем Rīgas meži Тирельском лесничестве в окрестностях Олайне ели будут выбирать три команды: команда Рижской думы, в роли капитана которой выступит Стакис, команда Rīgas Meži, которую возглавит председатель правления компании Анита Скудра и команда LBTU под началом декана факультета лесного хозяйства Линарда Сисениса.

Участникам команд предстоит обследовать ели в Тирельском лесничестве, оценить их и проголосовать за две лучшие.

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