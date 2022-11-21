В Екабпилсе пьяный водитель предложил полиции взятку в 500 евро

Мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Polo по улице Виестура, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его выдохе было констатировано 2,65 промилле.

Чтобы избежать штрафа за совершенное административное нарушение, водитель предложил сотрудникам полиции 500 евро.

Начат административный процесс в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уголовный процесс в связи со взяточничеством.