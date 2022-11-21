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В Екабпилсе пьяный водитель предложил полиции взятку в 500 евро

rus.tvnet.lv
В Екабпилсе пьяный водитель предложил полиции взятку в 500 евро
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

В воскресенье в Екабпилсе за предложение полицейским взятки в размере 500 евро был задержан пьяный водитель, сообщает агентство LETA.

Мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Polo по улице Виестура, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его выдохе было констатировано 2,65 промилле.

Чтобы избежать штрафа за совершенное административное нарушение, водитель предложил сотрудникам полиции 500 евро.

Начат административный процесс в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уголовный процесс в связи со взяточничеством.

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