В воскресенье в Екабпилсе за предложение полицейским взятки в размере 500 евро был задержан пьяный водитель, сообщает агентство LETA.
В Екабпилсе пьяный водитель предложил полиции взятку в 500 евро
В Екабпилсе пьяный водитель предложил полиции взятку в 500 евро
Мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Polo по улице Виестура, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его выдохе было констатировано 2,65 промилле.
Чтобы избежать штрафа за совершенное административное нарушение, водитель предложил сотрудникам полиции 500 евро.
Начат административный процесс в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уголовный процесс в связи со взяточничеством.
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