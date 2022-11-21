Первое решение Сейма, возможно, будет о создании нового Министерства климата

По ее словам, депутаты участвуют в формировании правительства, поэтому уже сейчас ведется активная работа. На этой неделе будут утверждены парламентские комиссии. Завтра партии должны предоставить списки своих депутатов для работы в комиссиях. В среду, 23 ноября, в Сейме могут быть утверждены составы комиссий, а в четверг, 24 ноября, могут состояться первые заседания комиссий, на которых будет избрано их руководство.

Одной из законодательных инициатив нового парламента могут стать поправки к закону об устройстве Кабинета министров. Чтобы можно было утвердить правительство в планируемом новом составе, в законе нужно прописать, что в Латвии в будущем будет Министерство климата и энергетики, пояснила политик.

Калниня-Лукашевица признала, что члены ее партии удивлены подходом "Объединенного списка" - "шаг вперед, два шага назад".

Она надеется, что эта неделя будет продуктивной в контексте формирования правительства, что политики смогут согласовать общий текст декларации правительства и двигаться дальше.

Она напомнила, что более быстрые действия Сейма необходимы и для того, чтобы на законных основаниях продлить меры поддержки украинских беженцев в Латвии.

Главным сквозным элементом работы Сейма и правительства будет безопасность государства, сказала депутат.