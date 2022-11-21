В ночь на 19 ноября в Таллинне пропал 18-летний Симон. На третий день поисковые работы, которые проходили в порту Ноблесснер, были осложнены из-за метели и сильного ветра, передает Elu24. В 15:05 в полиции подтвердили, что тело Симона найдено в воде, пишет Rus.Postimees.
Ушел на вечеринку и не вернулся: в Таллинне в порту обнаружили тело 18-летнего парня
Специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Эстонии Кристьян Лук сказал утром 21 ноября, что поиски возобновили сегодня в 9:00 и Симона по-прежнему ищут в районе порта, где видеокамера запечатлела, как молодой человек упал в воду. По изображению с камеры видеонаблюдения непонятно, сумел ли он выбраться на сушу. "Его ищут в порту и в воде. Никаких зацепок у нас пока нет", – подтвердил Лукк.
"Сейчас ищут в воде с помощью гидролокатора и подводного робота, – заявил Лукк утром. – Работа продолжается, больше сказать нечего".
В 15:05 Лукк подтвердил Elu24, что в результате поисков тело Симона было обнаружено в порту Ноблесснер.
"В 12:30 с помощью робота в воде обнаружили напоминающую человека фигуру. В 14:30 спасатели вытащили тело из воды. К сожалению, это был пропавший Симон. Выражаем соболезнования родным. Молодой человек ушел из жизни, но благодаря поискам мы хотя бы сможем передать информацию о том, что случилось с Симоном, его близким, – сказал старший патрульной смены Ляэне-Харьюского полицейского участка Карл Калда. – Приятно было видеть, что многие хотели помочь в поисках. Добровольцы нам сильно помогли в начальной фазе поисков. Благодарим персонал порта, который был готов к сотрудничеству. Также причастных к поискам поддерживали работающие в районе порта люди".
Ранее исполнительный директор SA Kadunud Ааре Рюйтель сказал, что в настоящий момент поиском занимается полиция, а не его организация. "Зона поисков очень конкретная. Обеим организациям одновременно там работать нельзя", – добавил он.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал накануне, что в воскресенье поиски ни к чему не привели: "Водолазы и подводный робот ничего не нашли. Полиция расширит район поиска, а в светлое время суток, кроме подводного робота, при подводных поисках с гидролокатором на помощь прибудут и сотрудники Спасательного департамента".
В пятницу 18-летний Симон пошел с друзьями на вечеринку и не вернулся домой. "19 ноября около 00:10 ночи он попрощался с друзьями у ночного клуба Hollywood в Таллинне, планировал пешком дойти до своего дома в Пыхья-Таллинне, расположенного на углу улиц Копли и Ситси. Домой молодой человек так и не вернулся и на данный момент о нем нет никакой информации. Ни близкие, ни одноклассники так и не смогли связаться с Симоном", – написал руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель в Facebook.
Поскольку Симон никогда не пропадал таким образом, его близкие были очень обеспокоены.
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