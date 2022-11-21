Ушел на вечеринку и не вернулся: в Таллинне в порту обнаружили тело 18-летнего парня

Поиски Симона. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Ранее исполнительный директор SA Kadunud Ааре Рюйтель сказал, что в настоящий момент поиском занимается полиция, а не его организация. "Зона поисков очень конкретная. Обеим организациям одновременно там работать нельзя", – добавил он.

Поиски Симона происходят в тяжелых погодных условиях. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал накануне, что в воскресенье поиски ни к чему не привели: "Водолазы и подводный робот ничего не нашли. Полиция расширит район поиска, а в светлое время суток, кроме подводного робота, при подводных поисках с гидролокатором на помощь прибудут и сотрудники Спасательного департамента".

Поиски Симона. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В пятницу 18-летний Симон пошел с друзьями на вечеринку и не вернулся домой. "19 ноября около 00:10 ночи он попрощался с друзьями у ночного клуба Hollywood в Таллинне, планировал пешком дойти до своего дома в Пыхья-Таллинне, расположенного на углу улиц Копли и Ситси. Домой молодой человек так и не вернулся и на данный момент о нем нет никакой информации. Ни близкие, ни одноклассники так и не смогли связаться с Симоном", – написал руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель в Facebook.

Поскольку Симон никогда не пропадал таким образом, его близкие были очень обеспокоены.