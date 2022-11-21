"Либо война, либо яма". Как российских мобилизованных вынуждают забрать отказы от службы

Все это время давление на мобилизованных не прекращается.

"Ну, их запугивают одним и тем же: что они там дезертиры якобы. Что сядут все. Что их привлекут к ответственности, возбудят дела, - рассказывает Виктория. - Но ребята как бы не против. Они говорят: "Мы написали рапорта, возбуждайте уголовные дела". Но никто этого не делает. Вот они уже, считай, сидят месяц, никто ни разу не приехал, не опросил их по данному факту".

Виктория уверена, что если уголовные дела об отказе от участия в боевых действиях дойдут до суда, то при справедливом разбирательстве обвинение развалится. Главный аргумент в защиту позиции ее мужа и других - то, что новых солдат не подготовили к службе на передовой, а потом обманули, отправив в бой вместо обещанной работы в тылу.

Мобилизованные часто жалуются на недостаток или отсутствие специальной подготовки Фото: Anadolu Agency

"Ну, когда он ехал, он был в хорошем настроении, потому что они, когда летели туда, им командование говорило, что они не едут воевать, что их везут охранять [оккупированный российскими войсками весной] Мариуполь. То есть правды им никто не говорил. Все ребята были уверены, что они едут охранять Мариуполь, поэтому все настроены положительно, все было хорошо. А привезли их прямо на передовую, три-четыре километра до передовой", - рассказывает Виктория.