В Таллинне задержали подозреваемых в отмывании 575 миллионов долларов

Оскар Гросс заявил, что криптосфера находится под повышенным вниманием полиции, так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin."Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают все возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места", – добавил Гросс.

По словам государственного прокурора Эстонии Вахура Верте, цель правоохранительных учреждений – препятствовать совершению преступлений и восстанавливать правовую определенность. "Преступность не должна окупаться, и правоохранительные учреждения трудятся во имя того, чтобы пострадавшим от преступлений вернули их имущество. Новые технологии расширили также возможности мошенников воплощать свои преступные замыслы, и поэтому перед тем, как доверить кому-нибудь свое имущество, необходимо проделать основательную предварительную работу, поскольку люди с похожим опытом могут быть в любой точке мира. Эстония является партнером, признанным международно, и мы ведем тесное сотрудничество со службами разных стран. Но несмотря на это, легче уберечь своё имущество, чем вернуть его путем уголовного и судебного производства".

В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.

Органы власти США ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о выдаче подозреваемых.