Землетрясение в Индонезии: более 160 погибших и сотни пострадавших

Многим из пострадавших пришлось оказывать помощь на парковке больницы, после того как она в результате землетрясения на несколько часов осталась без электричества.

Толчки также ощущались в столице страны Джакарте, в ста километрах от эпицентра. Здесь были эвакуированы люди из многоэтажных зданий.

Землетрясение на острове Ява. 21 ноября 2022 г. Фото: BBC

Землетрясение началось в 13:21 по восточно-индонезийскому времени (09:21 по московскому времени) в понедельник.

Сотрудники офисов в деловом районе столицы, почувствовав толчки, бросились на улицы.

"Я работал в офисе и вдруг почувствовал, что подо мной затрясся пол. Я отчетливо чувствовал толчки. Я замер, чтобы понять, что происходит, но трясти стало еще сильнее и это продолжалась некоторое время", - рассказал агентству Франс Пресс юрист Мэйэдита Валуйо.

Офисный работник Ахмад Ридуан в свою сказал в интервью агентству Рейтер:

"Мы все здесь в Джакарте привычны к этому [землетрясениям], но сейчас люди очень нервничают, у нас паника".