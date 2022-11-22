Видео ⟩ Киркоров опозорился на концерте: он пел под фонограмму

Сообщается, что артиста подвела его помощница, которая на пару секунд замешкалась с его микрофоном, в результате всем стало ясно, что концерт проходит под фонограмму.

На видео видно, что певец меняет свой образ прямо на сцене. В этом ему помогают артисты из балета, но переодевание затянулось. В итоге хит "Огонь и вода" зазвучал со сцены, но сам артист еще не успел взять микрофон в руки.

Напомним, что это не первый скандал с королем эстрады за последнее время. RUS TVNET уже писал, как певец ударил мужчину букетом цветов во время концерта.

В Telegram было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Филипп Киркоров прерывает концерт, спускается со сцены и букетом цветов дважды бьет человека по лицу, после чего бросает букет на сцену.

Также Филипп Киркоров эпатирует публику своими нарядами. Например, 7 ноября он выступил с сольным концертом в Алматы. В какой-то момент артист остался на сцене в облегающих полупрозрачных лосинах.

Во время песни "В саду Эдемовом" Филипп Киркоров остался без штанов. На артисте были только полупрозрачные лосины. Можно было хорошо разглядеть нижнее белье певца. В таком виде он пошел в зал.