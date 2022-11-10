Видео ⟩ Киркоров во время концерта ударил человека букетом цветов

В Telegram было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Филипп Киркоров прерывает концерт, спускается со сцены и букетом цветов дважды бьет человека по лицу, после чего бросает букет на сцену.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую сообщали, что он ударил члена своей команды, потому что тот не подпускал к сцене поклонников.

Согласно другой информации, это был назойливый фанат.