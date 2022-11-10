Российский певец Филипп Киркоров попал в нелестную ситуацию во время своего концерта в Казахстане: он ударил мужчину букетом цветов.
Видео ⟩ Киркоров во время концерта ударил человека букетом цветов
Киркоров во время концерта ударил человека букетом цветов
В Telegram было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Филипп Киркоров прерывает концерт, спускается со сцены и букетом цветов дважды бьет человека по лицу, после чего бросает букет на сцену.
В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую сообщали, что он ударил члена своей команды, потому что тот не подпускал к сцене поклонников.
Согласно другой информации, это был назойливый фанат.
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