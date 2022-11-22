Нож к горлу: жителя Земгале обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы

Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Лечащее лицо должно как можно более подробно задокументировать последствия жестокого обращения. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для производства экспертизы.

Обратиться в полицию можно и позднее

Если вы еще не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения в деле существует срок давности - период времени после совершения правонарушения, в течение которого обидчик может быть привлечен к уголовной ответственности.

Срок давности за сексуальное преступление может составлять от 5 до 20 лет или дольше. Если в полиции по факту преступления возбуждено уголовное дело, вы как жертва преступления имеете право на компенсацию. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного разбирательства.

Не бойтесь искать помощь

Подумайте о том, чтобы обратиться за психологической помощью. Сексуальное насилие имеет тяжелые последствия для психики, справиться с которыми самостоятельно очень сложно.