Прокуратура Латвии передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, угрожая ей ножом, обвиняется мужчина, сообщили в прокуратура.
Нож к горлу: жителя Земгале обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
Мужчину обвиняют в изнасиловании дочери своей партнерши, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. За данное уголовное преступление предусматривается пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
Согласно обвинительному заключению, летом 2020 года, находясь по месту жительства в Тукумском районе, используя момент нахождения наедине с девочкой, мужчина для удовлетворения полового влечения применил к потерпевшей физическую силу, приподнес нож к ее шее и пригрозил физической расправой, если та не подчинится ему. Затем он изнасиловал ребенка.
После полового акта обвиняемый продолжал угрожать жертве физической расправой, если она кому-то сообщит о случившемся.
В результате противоправных действий подсудимого была поставлена под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей, а также причинены душевные страдания.
Что делать, если вы стали жертвой сексуального насилия?
Стыд, воспоминания, тревога, чувство "грязи" и вины - нормальные чувства в этой ситуации. Такое состояние можно облегчить, обратившись за помощью к специалистам (психологу, психотерапевту, психиатру).
Обратитесь в полицию и ко врачу
Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Лечащее лицо должно как можно более подробно задокументировать последствия жестокого обращения. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для производства экспертизы.
Обратиться в полицию можно и позднее
Если вы еще не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения в деле существует срок давности - период времени после совершения правонарушения, в течение которого обидчик может быть привлечен к уголовной ответственности.
Срок давности за сексуальное преступление может составлять от 5 до 20 лет или дольше. Если в полиции по факту преступления возбуждено уголовное дело, вы как жертва преступления имеете право на компенсацию. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного разбирательства.
Не бойтесь искать помощь
Подумайте о том, чтобы обратиться за психологической помощью. Сексуальное насилие имеет тяжелые последствия для психики, справиться с которыми самостоятельно очень сложно.
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