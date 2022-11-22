В производственном здании в рижском микрорайоне Кенгарагс во вторник, 22 ноября, возник пожар, к тушению которого привлекли большой отряд спасателей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Пожар в производственном здании в Кенгарагсе локализован
Пожар в производственном здании в Кенгарагсе локализован
На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном производственном здании, а пламя распространилось на крышу здания, поэтому к тушению пожара были привлечены 26 пожарных с шестью автоцистернами и автолестницами.
В 14:40 пожар был локализован. Горел чердак одноэтажного производственного здания на площади в 200 квадратных метров и первый этаж на площади в 200 квадратных метров.
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