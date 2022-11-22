Пожар в производственном здании в Кенгарагсе локализован

В 13:15 в VUGD поступил вызов на улицу Аустувес, где в производственном здании возник пожар.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном производственном здании, а пламя распространилось на крышу здания, поэтому к тушению пожара были привлечены 26 пожарных с шестью автоцистернами и автолестницами.

В 14:40 пожар был локализован. Горел чердак одноэтажного производственного здания на площади в 200 квадратных метров и первый этаж на площади в 200 квадратных метров.