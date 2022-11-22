Вт, 22.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Пожар в производственном здании в Кенгарагсе локализован

rus.tvnet.lv
Пожар в производственном здании в Кенгарагсе локализован
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В производственном здании в рижском микрорайоне Кенгарагс во вторник, 22 ноября, возник пожар, к тушению которого привлекли большой отряд спасателей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 13:15 в VUGD поступил вызов на улицу Аустувес, где в производственном здании возник пожар.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном производственном здании, а пламя распространилось на крышу здания, поэтому к тушению пожара были привлечены 26 пожарных с шестью автоцистернами и автолестницами.

В 14:40 пожар был локализован. Горел чердак одноэтажного производственного здания на площади в 200 квадратных метров и первый этаж на площади в 200 квадратных метров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх