Вильнюс готов снести скульптуры на воинском кладбище, несмотря на заявление комитета ООН

Ранее во вторник он сообщил, что работы должны начаться на этой неделе, но нанятая муниципальным предприятием Grinda компания Vilniaus BDT указала, что может начать работы чуть позже.

Grinda уточнила, что нанятый поставщик может начать работу со следующей среды. В начале будут подготовительные работы, сами памятники должны быть сняты к середине декабря", - сказал BNS Шимашюс.

Во вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур советских солдат, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя пока столичным властям их демонтировать.

О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Паляцкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.