В поисках "ячейки русского мира". СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на обыски, заявив, что их нужно рассматривать в контексте "войны, которую Украина давно ведет с РПЦ". "На самом деле, украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и, я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия", - сказал Песков, отвечая на вопрос по поводу обысков.

Реакция украинских соцсетей на обыски была прямо противоположной. "Изгнание московских чертей из храма началось", - так прокомментировал обыски в храмах УПЦ дипломат и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Украинские пользователи также называют СБУ "службой божьей здорового человека", а сам факт обыска - "схождением благодатного подозрения". "Результат обыска в лавре известен наперед: перерыли все, Бога не нашли", - в шутку резюмирует обыски в лавре один из пользователей.

Фото: Getty Images

После начала войны России против Украины Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата и прекратила поминать Кирилла. Однако формально она сохраняет с ним связь - для других поместных церквей она и дальше является частью РПЦ. Также УПЦ не просит другие поместные церкви о признании ее независимости.

Киево-Печерская лавра сейчас находится в пользовании УПЦ. Однако помещения лавры - памятники архитектуры, которые принадлежат государству.

Автокефальная Православная церковь Украины уже давно обратилась к властям с просьбой предоставить им часть помещений лавры в пользование. Однако правительство Украины на это не согласилось.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: