Депутаты Европарламента призвали признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Издание опубликовало письмо, направленное 11 ноября депутатами Европарламента президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петеру Фиале, чья страна председательствует в Совете ЕС. Под письмом подписались депутаты, представляющие весь спектр парламентских групп, от ультраправых до левых, сообщает Русская служба ВВС.

По мнению европейских парламентариев, принимая во внимание допущенные нарушения международного права, ЧВК "Вагнер" следует признать террористической организацией.

"Частное наемное ополчение, которым командует близкий союзник Путина Евгений Пригожин, принимало участие в различных военных конфликтах, в том числе в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике", - цитирует Politico письмо.

Русская служба ВВС отмечает, что на данный момент ЧВК "Вагнер" террористической организацией признала только Эстония. В то же время лидеры организации находятся в санкционных списках ЕС.