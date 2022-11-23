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Фото ⟩ В Иерусалиме прогремели взрывы, есть пострадавшие

rus.tvnet.lv
В Иерусалиме прогремели взрывы, есть пострадавшие
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Взрыв в Иерусалиме
Взрыв в Иерусалиме Фото: Скриншот с Telegram "Редакция"

В среду утром, 23 ноября, в Иерусалиме прогремело два взрыва. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Первый взрыв прогремел на автобусной остановке на въезде в Иерусалим.

Пострадали как минимум 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Как сообщает местная радиостанция, сработало оставленное в сумке взрывное устройство.

Вторая бомба взорвалась на перекрестке Рамот, который находится рядом с местом первого взрыва. По предварительным данным, пострадали трое человек.

В результате двух взрывов в Иерусалиме погиб один человек и еще 20 пострадали, сообщает The Jerusalem Post.

Фото: Взрыв на автобусной остановке в Израиле

Взрыв на автобусной остановке в Израиле
Взрыв на автобусной остановке в Израиле Фото: MENAHEM KAHANA

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