Фото ⟩ В Иерусалиме прогремели взрывы, есть пострадавшие

Первый взрыв прогремел на автобусной остановке на въезде в Иерусалим.

Пострадали как минимум 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Как сообщает местная радиостанция, сработало оставленное в сумке взрывное устройство.

Вторая бомба взорвалась на перекрестке Рамот, который находится рядом с местом первого взрыва. По предварительным данным, пострадали трое человек.

В результате двух взрывов в Иерусалиме погиб один человек и еще 20 пострадали, сообщает The Jerusalem Post.

Фото: Взрыв на автобусной остановке в Израиле

Взрыв на автобусной остановке в Израиле Фото: MENAHEM KAHANA