Этой осенью стало известно, что художница Элина Малыгина тайно вышла замуж. Ну а подробности своей свадьбы с любимым мужчиной она раскрыла изданию Ieva.
Элина Малыгина откровенно рассказала о своем третьем браке
Напомним, 21 сентября латвийская художница, режиссер и бывшая актриса театра "Дайлес" Элина Малыгина вышла замуж в третий раз. Избранник Малыгиной - режиссер анимационных фильмов Рейнис Калнаэллис, которого она знает еще со школьной скамьи, но в романтических отношениях они около года.
"Сидели вместе за одной партой в Рижской средней школе Культуры, и были лучшими друзьями, после этого был короткий роман. Первый фильм сняли вместе в 18 лет. Позднее также работали в творческих проектах. Так что я Рейниса слишком хорошо знаю, и, скорее всего, он меня тоже. Не было так, что я внезапно увидела его в другом свете - свет был тот же.
Люди не меняются, но меняются наши установки, чувства, местонахождения на этой Земле, мысли, возраст, убеждения, стремление к миру, безопасности, хорошей компании, союзнику и так далее", - говорит Малыгина.
Свадьба прошла на Гибралтаре, чтобы просто поменять среду. "Две свадьбы у меня были в Латвии, почему бы не поменять среду? Я этому не придаю столь большого значения. (...) Я очень боюсь подниматься на фуникулере, но церемония должна была состояться прямо там - наверху. Казалось, что если я сяду в тот фуникулер и поднимусь на этот сумасшедшую гору, то я буду немного горда собой, потому что у меня нереальный страх перед фуникулерами! В данном случае для меня это был большой вызов - забраться высоко-высоко на скалу - и я это сделала. Там супер, красиво, хороший свет, хорошие эмоции. А вокруг бегают свирепые обезьяны".
На вопрос, почему она не стал менять фамилию, Малыгина ответила: "Я один раз в жизни меняла фамилию, выходя замуж за второго мужа, а сейчас у меня просто нет мысли и плана менять ее снова. Мне кажется, что это абсолютно нормально".
Это второй брак для Рейниса и третий для Элины. В мае 2011 года Малыгина сыграла свадьбу с театральным режиссером Дж. Дж. Джилинджером. В этом союзе родилась дочь Ханна. Но супруги развелись, а в октябре 2016 года Элина вышла замуж за миллионера, крупнейшего акционера Olainfarm Валерия Малыгина. 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале предприниматель скончался. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.
Полное интервью с Элиной Малыгиной читайте в журнале Ieva от 23 ноября!
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