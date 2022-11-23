Элина Малыгина откровенно рассказала о своем третьем браке

"Сидели вместе за одной партой в Рижской средней школе Культуры, и были лучшими друзьями, после этого был короткий роман. Первый фильм сняли вместе в 18 лет. Позднее также работали в творческих проектах. Так что я Рейниса слишком хорошо знаю, и, скорее всего, он меня тоже. Не было так, что я внезапно увидела его в другом свете - свет был тот же.

Свадьба прошла на Гибралтаре, чтобы просто поменять среду. "Две свадьбы у меня были в Латвии, почему бы не поменять среду? Я этому не придаю столь большого значения. (...) Я очень боюсь подниматься на фуникулере, но церемония должна была состояться прямо там - наверху. Казалось, что если я сяду в тот фуникулер и поднимусь на этот сумасшедшую гору, то я буду немного горда собой, потому что у меня нереальный страх перед фуникулерами! В данном случае для меня это был большой вызов - забраться высоко-высоко на скалу - и я это сделала. Там супер, красиво, хороший свет, хорошие эмоции. А вокруг бегают свирепые обезьяны".