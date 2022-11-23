Кариньш: с партнерами по коалиции проще всего было договориться об обороне

Говоря о предстоящей работе в этой сфере, ситуации с безопасностью и необходимости укреплять свою противовоздушную оборону, Кариньш отметил, что у Латвии уже есть системы ПВО, предоставленные Испанией.

"Сейчас союзники помогают нам реализовать возможности, которых у нас еще нет", - сказал премьер.

Одной из важнейших задач нового правительства станет введение Службы государственной обороны и усиление Национальных вооруженных сил как в техническом, так и в кадровом плане. "Мы не можем полагаться только на наших союзников, нам необходимо укреплять собственную обороноспособность", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что в ближайшее время Латвия приобретет дополнительные системы ПВО, а также будет работать над укреплением береговой охраны.

Говоря о дальнейшей работе по формированию нового правительства, Кариньш выразил уверенность, что правительство будет сформировано и больших разногласий не ожидается.