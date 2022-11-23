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Кариньш: с партнерами по коалиции проще всего было договориться об обороне

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: с партнерами по коалиции проще всего было договориться об обороне
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

С будущими партнерами по коалиции проще всего было договориться об обороне - разногласий практически не было, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Говоря о предстоящей работе в этой сфере, ситуации с безопасностью и необходимости укреплять свою противовоздушную оборону, Кариньш отметил, что у Латвии уже есть системы ПВО, предоставленные Испанией.

"Сейчас союзники помогают нам реализовать возможности, которых у нас еще нет", - сказал премьер.

Одной из важнейших задач нового правительства станет введение Службы государственной обороны и усиление Национальных вооруженных сил как в техническом, так и в кадровом плане. "Мы не можем полагаться только на наших союзников, нам необходимо укреплять собственную обороноспособность", - сказал Кариньш.

Он напомнил, что в ближайшее время Латвия приобретет дополнительные системы ПВО, а также будет работать над укреплением береговой охраны.

Говоря о дальнейшей работе по формированию нового правительства, Кариньш выразил уверенность, что правительство будет сформировано и больших разногласий не ожидается.

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