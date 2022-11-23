ЦРУ готово вербовать россиян, недовольных войной в Украине

Во время публичного выступления Марлоу отметил, что для президента России Владимира Путина вторжение в Украину стало "большим провалом" и теперь открывает перед западными спецслужбами возможности для работы с недовольными российскими гражданами.

"Путин был в своем лучшем положении за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия является мощной державой. Он растратил все эти возможности. Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", - сказал Марлоу в ходе выступления в Университете Джорджа Мейсона.