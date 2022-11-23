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ЦРУ готово вербовать россиян, недовольных войной в Украине

rus.tvnet.lv
ЦРУ готово вербовать россиян, недовольных войной в Украине
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Российские войска. Иллюстративное фото
Российские войска. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) готово вербовать российских граждан, выступающих против войны на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу.

Во время публичного выступления Марлоу отметил, что для президента России Владимира Путина вторжение в Украину стало "большим провалом" и теперь открывает перед западными спецслужбами возможности для работы с недовольными российскими гражданами.

"Путин был в своем лучшем положении за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия является мощной державой. Он растратил все эти возможности. Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", - сказал Марлоу в ходе выступления в Университете Джорджа Мейсона.

Марлоу, назначенный на должность в июне 2021 года директором ЦРУ Уильямом Бернсом, владеет арабским языком и неоднократно возглавлял отделения агентства за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке, а также работал в ближневосточном отделе в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, пишет WSJ.

Галерея: Война в Украине

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