Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) готово вербовать российских граждан, выступающих против войны на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу.
ЦРУ готово вербовать россиян, недовольных войной в Украине
Во время публичного выступления Марлоу отметил, что для президента России Владимира Путина вторжение в Украину стало "большим провалом" и теперь открывает перед западными спецслужбами возможности для работы с недовольными российскими гражданами.
"Путин был в своем лучшем положении за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия является мощной державой. Он растратил все эти возможности. Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", - сказал Марлоу в ходе выступления в Университете Джорджа Мейсона.
Марлоу, назначенный на должность в июне 2021 года директором ЦРУ Уильямом Бернсом, владеет арабским языком и неоднократно возглавлял отделения агентства за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке, а также работал в ближневосточном отделе в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, пишет WSJ.
Галерея: Война в Украине
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